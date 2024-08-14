Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İki ton yük taşıyabilen bu insansız hava aracı, modern ulaşımı değiştirme potansiyeline sahip.

16,1 metre kanat açıklığına ve 12 metreküp kargo alanına sahip olan dron, Sichuan eyaletinde 20 dakikalık başarılı bir test uçuşu yaptı.

Bu gelişme, Çin'in "alçak irtifa ekonomisi"ni genişletme çabalarının bir parçası. Ülke, drone teknolojisiyle ulaşım ve iş dünyasını modernize etmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, eski kamyon, gemi ve trenlerin yerini alabilir.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, ülkenin alçak irtifa ekonomisinin geçen yıl 54 milyar sterlin değerine ulaştığını ve 2030'da bu rakamın dört katına çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Benzer bir gelişme olarak, ABD'de Joby Aviation şirketi, hidrojen ve elektrikle çalışan bir "hava taksisi" geliştirdi. Bu araç, New York'ta 523 millik rekor bir uçuş gerçekleştirdi ve JFK havaalanından Manhattan'a olan yolculuğu 7 dakikaya indirebilme potansiyeline sahip.

Bu yenilikçi ulaşım araçları, şehir içi ve bölgesel seyahatleri kökten değiştirme ve daha çevre dostu bir ulaşım sistemi oluşturma vaadinde bulunuyor.