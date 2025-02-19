İstanbul Fuar Merkezi'nde 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Expomaritt Exposhipping İstanbul - 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı, "Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın" mottosuyla kapılarını açtı. Türkiye'nin tek gemi inşa yan sanayi sektör buluşması olan fuar, denizcilik sektörünü bir araya getiren bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. İki yılda bir düzenlenen fuara, denizcilik sektörünün öncü firmaları katıldı.

Fuar kapsamında, Delmar Academy, Adamar, Elektro Deniz ve CKN gibi sektörün önemli markaları, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a fuar ve faaliyetleri hakkında röportajlar verdi.

GÜVENLİK VE EĞİTİMDE YENİ ADIMLAR

Delmar Academy kaptanı Arda Tuncalı, denizde güvenliğin ön planda tutulduğu eğitimlere dair önemli bilgiler paylaştı. 2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi içinde kurdukları kampüs ile eğitim çalışmalarına başladıklarını belirten Tuncalı, şunları söyledi: "Biz, denizde emniyet ve yangın ekipmanlarıyla ilgili personele eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz, uluslararası ISO standartlarında gerçekleştirilmektedir."

23 YILDIR SEKTÖRDE GÜÇLÜ İLETİŞİM

Adamar firmasının Ticaret Direktörü İbrahim Kuşçular, 23 yıldır sektörde olduklarını vurgulayarak, firmanın gemi ikmal hizmetlerine dair şunları aktardı: "Biz bir geminin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir firmayız. Gıdadan çapaya, kablolara kadar her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Ayrıca, su sızdırmaz ve güneşe dayanıklı ürünler üretiyoruz. Ürünlerimizin tüm test süreçleri ve sertifikaları titizlikle sağlanmaktadır."

50 YILDIR SEYİR VE NAVİGASYONDA UZMANLIK

Elektro Deniz markasının Satış Sorumlusu Şevket Topçu, 50 yılı aşkın süredir sektörde hizmet verdiklerini ve seyir ile navigasyon alanındaki uzmanlıklarıyla tanındıklarını belirtti. Topçu, "Birçok yabancı firmanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz" dedi.

Fuar, denizcilik sektöründe öncü firmaların bir araya gelerek yeni iş birlikleri ve teknolojik yenilikleri tartıştığı önemli bir platform olmayı sürdürüyor.