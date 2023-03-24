Binance'te spot işlemleri askıya alındı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'te spot işlemler geçici olarak askıya alındı. İşte detaylar!

Kripto varlık platformu olan Binance, spot alım-satım işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise platform, alım-satım konusunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İşte detaylar!

Binance'te spot işlemler geçici olarak durdu

İşlem konusunda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'te spot işlemler geçici olarak askıya alındı. Meydana gelen bu sorunun ardından Bitcoin yarım saat içinde 28.106 dolardan 27.730 dolara gerileme oldu.

We are aware of an issue impacting spot trading on Binance. All spot trading is currently temporarily suspended as we work to resolve this as soon as possible. New updates will be shared here. — Binance (@binance) March 24, 2023

Söz konusu sorunlar ilgili olarak Binance kurucusu Changpeng Zhao, bir açıklama yaptı. Açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "İlk analiz, eşleştirme motorun bir stop emrinin işlenmesinde hatayla karşılaşıldığını gösterdi. Eşleştirme motorunun toparlanması için tahmini 30-120 dakika, daha kesin ETA bekleniyor."

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Binance CEO'su CZ, arıza konusunda şanssız olduklarını da belirtti. "Bu arıza konusunda biraz şanssızdık. Motorlarımız saatlik anlık görüntüler alıyor. Bu hata 57 dakika içinde gerçekleşti. Bu nedenle, arızanın giderilmesi biraz daha uzun sürüyor." Bunların yanı sıra meydana gelen bu sorun, global pazarı etkilememiş gibi duruyor.

Benzer bir sorunun Türkiye'de de yaşandığı belirtiliyor. Meydana gelen sorunla ilgili olarak Binance Türkiye tarafından da bir açıklama geldi. "Binance TR'de spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."

Binance spot işlemler nedir?

Spot alım satım işlemi; forex, kripto para, hisse senedi veya bono gibi finansal araç ve varlıkları doğrudan alıp satmayı içeriyor. Bu durumda varlık, çoğunlukla anında teslim ediliyor. Ayrıca bir ürünün son fiyatı üzerinde anında gerçekleştirilen alım satım işlemi olarak da belirtilebilir.

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