Bilişim Vadisi Firmaları, ISIF'25'te Yenilikçi Teknolojileriyle Dikkat Çekti

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı'nda 5 Bilişim Vadisi firması geliştirdikleri teknoloji çözümleriyle yer alıyor.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST ile eş zamanlı düzenlenen ISIF'25'e katılan firmaların patentli teknolojiler, yapay zekadan çevre dostu çözümlere uzanan yenilikçi buluşlar ve küresel işbirlikleriyle Bilişim Vadisi ekosistemi, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna güç kattığı kaydedildi.

ISIF'in yalnızca buluşların sergilendiği bir platform olmanın ötesinde, yatırımcı görüşmeleri, uluslararası işbirlikleri, mentorluk imkanları ve prestijli buluş yarışmaları ile girişimcilere ticarileşme yolunda önemli fırsatlar sunduğu belirtilen açıklamada, bu yıl Bilişim Vadisi firmalarının, sahip oldukları patentli teknolojiler, ödülleri ve küresel işbirlikleriyle dikkat çekmeye hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, FROM YOUR EYES (FYE) firmasının geliştirdiği Vehicle Vision teknolojisiyle insan gözünü taklit eden ileri yapay görme çözümleri sunduğu aktarılarak, 15 milyondan fazla görsel veri ve 700'den fazla sınıfla eğitilen özel yapay zeka modelinin, insan algısına olağanüstü derecede yakın çalıştığı vurgulandı.

Şirketin geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Görüntüleri yalnızca tanımıyor, aynı zamanda hikayeleştirerek sürücülere bilgi sunuyor ve olası kazaları öngörmeye yardımcı oluyor. Dünya çapında video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen ilk sistem olarak öne çıkan Vehicle Vision, Microsoft partnerliği ve NVIDIA ile stratejik iş birlikleriyle küresel pazarda büyüyor." ifadelerine yer verildi.

Atıkları toprağa dönüştüren yenilik

Açıklamada, ORGANICOMPOST Tarım Teknolojileri'nin geliştirdiği ev tipi tam otomatik kompost makinesi ile gıda atıklarını yalnızca 24 saat içinde değerli komposta dönüştürdüğü belirtilerek, "Atık hacmini yüzde 90 azaltan, enzim ilavesi olmadan çalışan ve üretilen kompostun nem, pH, NPK ve miktar bilgilerini kullanıcıya sunan sistem, bağlı mobil uygulama sayesinde sürecin uzaktan takip edilmesine ve çıkan ürünün ticari platformlarda satışına imkan veriyor. İki aşamalı hazne yapısı, aktif karbon filtreler ve otomatik kendi kendini temizleme özelliğiyle bu çözüm, hem çevre dostu hem de kullanıcı dostu bir yenilik olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

HGO Medikal tarafından geliştirilen ultrasonik modüler cihazın, kimyasal kullanmadan sivrisineklerin yumurta, larva ve pupalarını fiziksel yollarla imha ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cihaz, yalnızca sivrisinekleri hedef alarak ekosisteme zarar vermiyor, drone veya hoverkraft gibi platformlara entegre edilebiliyor ve yapay zeka destekli kontrol sistemi ile yoğunluğu analiz ederek çalışma frekansını optimize ediyor. Bu yenilik, toksik olmayan ve otonom yapısıyla sürdürülebilir bir sivrisinek kontrol çözümü sunuyor."

Afet bölgeleri için yüksek güçlü aydınlatma

KERNEL DYNAMICS firmasının da mukavemeti yüksek ve havalandırma fonksiyonuna sahip bir çoklu batarya braketi, bir kablo ve hortum taşıma istasyon mekanizması, robotlar için farklı geometrilere sahip pod yuvası konsepti ile fuarda yerini aldığı kaydedildi.

Bu buluşların, drone ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen yüksek lümen değerine sahip aydınlatma sistemleri ve kontrollü kablo/hortum taşıma mekanizmasını kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Drone ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen yüksek lümen değerine sahip aydınlatma sistemleri, afet bölgelerinde ve geniş operasyon alanlarında gece boyunca kesintisiz ışık sağlıyor. Ayrıca geliştirilen kablo/hortum taşıma mekanizması, operasyonlarda güvenli ve kontrollü kullanım imkanı sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ERKBA Arge'nin geliştirdiği Yapay Zeka Destekli Kalıp Tasarımı ve Maliyetlendirme Sistemi'nin 3D CAD geometrileri üzerinden otomatik kalıp tasarımı, proses parametre optimizasyonu ve maliyet hesaplamaları ve bulut tabanlı platform ve mobil erişim desteği sağladığı belirtilerek, sitemin insan hatasını en aza indirirken üretim süresini ve maliyetini düşürdüğünü, otomotivden havacılığa, medikalden beyaz eşyaya kadar farklı sektörlerde kullanılabildiği aktarıldı.