Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün ilk uçuş tarihini açıkladı

Dünyada sınıfının en niteliklileri arasında yer alan çeşitli hava araçlarını geliştiren yerli savunma sanayi şirketi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Başkent Ankara'da düzenlenen Teknofest alanından yeni geliştirdikleri hava araçlarından birisi olan Bayraktar TB3 hakkında önemli bir demeç verdi. Konunun detaylarına ve TB3'ün öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Bayraktar TB3'ün ilk uçuşu ne zaman?

Cumhuriyetimizin 100. yılında Başkent Ankara'da düzenlenen Teknofest'te başta savunma sanayi ve havacılık olmak üzere muhtelif alanlarda yine pek çok teknoloji meraklılarıyla buluştu. Teknofestin ana mimarlarından biri ve aynı zamanda Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar, Teknofest alanından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte CNN Türk yayınına konuk oldu.

Yayında muhabir Fulya Öztürk ile birlikte hem alanı dolaşan hem de çeşitli konularda sorulara cevap verip açıklamalarda bulunan ikili, geliştirme aşamasındaki ürünler içinde önemli demeçlerde bulundu. Deniz kuvvetlerimizin amiral gemisi olan TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yapabilme özelliğine sahip olacak olmasıyla kendinden söz ettiren Bayraktar TB3 için 2023 yılı içerisinde ilk uçuşun yapılacağı düşünülüyordu.

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Fakat henüz kesin bir tarih verilmemişti. Bu konuyla ilgili CNN Türk yayınında Selçuk Bayraktar kısa ama önemli bir demeç verdi. Bayraktar " Bayraktar TB3 inşallah hemen festivalden sonra uçacak." ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan anlayacağımız üzere TB3'ün kısa süre içerisinde ilk uçuşunu yapacağını söyleyebiliriz.

Kızılema içinde önemli bilgiler veren Selçuk Bayraktar, geliştirme ve üretim sürecine ilişkin " Kızılelma henüz geliştirme aşamasında olduğundan anlaşma imzalamadan önce iyice seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. 2024'te inşallah seri üretime geçmiş olacak. Şu anda geliştirme faaliyetleri hızla devam ediyor. Kızılelma'da diğer sistemlerimiz gibi ilk üretiminden sonra da sürekli gelişerek büyüyecek bir sistem." dedi.

Bayraktar TB3'ün öne çıkan özellikleri!

Baykar tarafından özgün ve milli şekilde geliştirilen Bayraktar TB3, kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek. Gözetleme ve istihbarat konusunda gelişmiş kabiliyetlere sahip olan TB3, kanatları altında taşıdığı mühimmatlarla çeşitli operasyonlarda gerçekleştirebiliyor.

Katlanabilen kanat yapısına sahip olması neticesinde uçak gemilerinde kullanım kolaylığı ve alandan tasarruf sağlıyor. Bunların yanında görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşmede özellikleri arasında. Bayraktar TB3'ün teknik verilerini aşağıda listeledik.

Kanat açıklığı14 metreUzunluk8.35 metreYükseklik2.6 metreSeyir-En yüksek hız125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi280 kilogramSilah istasyonu sayısı6Haberleşme-Kumanda menzili: SATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı1450 kgHavada kalış süresi24+ saatKalkış ve inişOtomatikİtki tipi170 HP- TEI-PD170 225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş

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