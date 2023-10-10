Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi İnşaatı Başladı

Balıkesir'de Karesi Belediyesi tarafından yapılan İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nin inşaat çalışmaları başladı. Merkezde güneş enerjisi santrali kurularak elektrik ihtiyacı karşılanacak ve insansız hava aracı eğitim sınıfları, pistler ve yarış alanları bulunacak.

Balıkesir'de İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi için inşaat çalışmaları başladı.

Karesi Belediyesince yapımına başlanan tesis içinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle merkezin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Merkezde, insansız hava aracı teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, iniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları ile pist ve off-road RC araç yarış alanları bulunacak.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, merkez inşaatında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi aldı.