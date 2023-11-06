Asus ROG Notebook Alanlara Alan Wake 2 Hediye!

Asus Republic of Gamers (ROG), oyun tutkunlarına özel bir kampanya başlattı. NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080, 4070 GPU'lu Asus ROG Notebook alan herkese, son dönemin en popüler psikolojik gerilim oyunlarından Alan Wake 2 hediye ediliyor.

Asus Republic of Gamers (ROG), oyun tutkunlarına özel bir kampanya başlattı. NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080, 4070 GPU'lu Asus ROG Notebook alan herkese, son dönemin en popüler psikolojik gerilim oyunlarından Alan Wake 2 hediye ediliyor.

Asus, Notebook alan herkese oyun hediye ediyor!

Asus ROG, yüksek performans ve kaliteye sahip oyun cihazlarıyla oyun deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda başlatılan kampanyayla oyun tutkunları, Alan Wake 2 gibi yeni nesil oyunları yüksek grafik ayarlarıyla deneyimleyebilecek.

Kampanyadan yararlanmak için, 27 Kasım 2023 tarihine kadar NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080, 4070 GPU'lu ASUS ROG Notebook satın almak gerekiyor. Oyun, hediye olarak satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde otomatik olarak müşterinin NVIDIA hesabıyla bağlantılı Steam hesabına gönderilecek.

Bilmeyenler için: Alan Wake 2

Alan Wake 2, Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 5 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen psikolojik gerilim oyunudur. Oyun, Alan Wake'in devamı niteliğinde olup, Alan Wake'in karanlık dünyasına geri dönüyor.

Alan Wake 2 'New Game+' modunda oyuncuları bir ters köşe bekliyor!

Alan Wake 2 PC önerilen sistem gereksinimleri: