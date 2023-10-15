Apple, Yeni iPad Modellerini Tanıtacak

Apple'ın bu hafta yeni iPad modellerini tanıtacağı ve güncellemelerin çiplere odaklanacağı belirtiliyor. iPad Air'in M2 çipe yükseltileceği, Mini'nin ise A16 Bionic çipe sahip olacağı söyleniyor. Temel modelin de A16 çip yükseltmesi alabileceği ifade ediliyor. Pro serisinin ise şimdilik değişmeyeceği ve gelecek modellerin OLED ekranlara sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Supercharged'ın 9to5Mac tarafından doğrulanan haberine göre Apple bu hafta, muhtemelen 17 Ekim Salı günü yeni iPad modellerini tanıtacak. Air, Mini ve temel model iPad'in büyük tasarım değişikliklerinden ziyade geliştirilmiş çiplere odaklanan güncellemelerle gelmesi bekleniyor.

iPad Air'e M2, Mini'ye A16 Bionic gelecek

Şu anda M1 çip ile donatılmış olan iPad Air'in M2 çipe yükseltilmesi planlanıyor. Yeni Mini, mevcut A15 çipine göre hafif bir iyileştirme olan A16 Bionic çipe sahip olacak. Ayrıca, yeni Mini'nin mevcut nesil modellerde gözlemlenen jöle kaydırma sorununu gidermek için yeni bir ekran denetleyicisi içereceğini öne süren raporlar var.

Bir yıl önce bir güncelleme gören temel model de muhtemelen A16 çip yükseltmesi alabilir. Onuncu nesil güncellemesinde yeni bir ince çerçeve tasarımı, yeni renkler ve şu anda A14 Bionic çip tarafından desteklenen bir Touch ID yan düğmesi sundu.

Apple, yıl bitmeden sürpriz yapabilir: İki yeni iPad yolda!

Ancak Pro serisinin şimdilik değişmeden kalması bekleniyor. Son güncelleme Ekim 2022'de yapıldı ve yeni nesil modellerin önümüzdeki yılın sonlarına kadar çıkması beklenmiyor. Bu gelecek modellerin ilk kez OLED ekranlara sahip olacağı tahmin ediliyor.

Tabii ki yeni iPad modelleri tanıtıldığı an sizlerle burada fiyatını ve teknik özelliklerini gecikmeden paylaşmış olacağız. Dolayısıyla takipte kalın. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.