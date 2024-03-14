Apple, uygun fiyatlı yeni iPhone SE 4 için çalışmalarını hızlandırdı

Apple nispeten bütçe dostu olacak yeni iPhone SE 4 için çalışmalarını hızlandırdı. Ortaya çıkan raporlar cihazın büyük bir tasarım güncellemesi alacağını ve günümüz iPhone modelleriyle aynı çizgiye geleceğini gösteriyor. Ancak araştırmalar, iPhone SE 4'ün satış beklentilerini karşılamayacağını ortaya koydu.

iPhone SE 4 fiyatı şimdiden tartışma yaratıyor

iPhone SE 4 henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, uygun fiyatlı SE serisinin zaman içinde bir hayli değer kaybettiği biliniyor. SellCell tarafından hazırlanan verilere göre iPhone SE 3, 2022'de piyasaya sürüldüğünden bu yana yüzde 40 değer kaybetti.

Buna karşılık aynı yıl çıkan iPhone 13 serisi ise değerinin yaklaşık yüzde 80'ini korudu. iPhone 14 ve 15 gibi diğer üst düzey modeller de piyasaya sürüldükten sonraki aylarda değerlerini korumayı başardı. Hatta ülkemizde bir hayli değerlendiğini söylemek de mümkün.

13232132

Fiyat açısından yüksek değer kaybetmesi ise iPhone SE 4'e yönelik beklentileri düşürüyor. Kullanıcıların genellikle uzun ömürlü performans ve fiyat istikrarına öncelik vermesi, uzun vadede SE modellerine yönelmesini engelliyor.

Şimdiye kadar çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek. Buna göre akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED türünde bir ekrana sahip olacak. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada teknolojisine de yer verecek.

Apple A17 veya A18 işlemcisinden güç alarak performansıyla adından söz ettirecek uygun fiyatlı iPhone modeli, 48 Megapiksel çözünürlükte ana kameraya yer verecek. Bu kamera, yüksek kalitede fotoğraflar çekmeye olanak tanıyacak.

iPhone SE 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Yakın zamanda ortaya atılan bazı iddialar, 2025'in başını işaret etti.