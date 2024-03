Bugün Apple, yeni M3 MacBook Air modelini piyasaya sürdü ve aynı zamanda Apple Türkiye, iPhone, MacBook ve iPad dahil olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncellenmiş fiyat listesi…

Apple tüm ürünlere zam yaptı! En pahalı iPhone 100.000 TL'yi geçti!

Zam sonrası iPhone fiyat listesi

CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı iPhone SE 64 GB24.999 TL26.999 TL28.999 TLiPhone SE 128 GB26.999 TL28.999 TL31.199 TLiPhone SE 256 GB30.999 TL33.499 TL35.699 TLiPhone 13 128 GB36.999 TL39.999 TL42.999 TLiPhone 13 256 GB40.999 TL44.499 TL47.499 TLiPhone 13 512 GB48.999 TL52.999 TL56.499 TLiPhone 14 128 GB43.999 TL47.499 TL51.499 TLiPhone 14 256 GB47.999 TL51.999 TL55 999 TLiPhone 14 512 GB55.999 TL60.499 TL64.999 TLiPhone 14 Plus 128 GB49.999 TL53.999 TL58.499 TLiPhone 14 Plus 256 GB53.999 TL58.499 TL62.999 TLiPhone 14 Plus 512 GB61.999 TL66.999 TL71.999 TLiPhone 15 128 GB49.999 TL53.999 TL58.499 TLiPhone 15 256 GB53.999 TL58.499 TL62.999 TLiPhone 15 512 GB 61.999 TL66.999 TL71.999 TLiPhone 15 Plus 128 GB56.999 TL61.999 TL66.999 TLiPhone 15 Plus 256 GB60.999 TL66.499 TL71.499 TLiPhone 15 Plus 512 GB68.999 TL74.999 TL80.499 TLiPhone 15 Pro 128 GB64.999 TL69.999 TL75.499 TLiPhone 15 Pro 256 GB68.999 TL74.499 TL79.999 TLiPhone 15 Pro 512 GB76.999 TL82.999 TL88.999 TLiPhone 15 Pro 1 TB84.999 TL91.499 TL97.999 TLiPhone 15 Pro Max 256 GB76.999 TL82.999 TL89.999 TLiPhone 15 Pro Max 512 GB84.999 TL91.499 TL98.999 TLiPhone 15 Pro Max 1 TB92.999 TL99.999 TL107.999 TL

Apple Watch fiyatları

CihazEski fiyatı1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm14.999 TL16.299 TL17.499 TLApple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm15.999 TL17.299 TL18.499 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm33.499 TL35.999 TL38.999 TLApple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm34.999 TL37.599 TL40.799 TLApple Watch Ultra 239.999 TL42.999 TL46.499 TLApple Watch SE 40 mm9.499 TL10.299 TL10.999 TLApple Watch SE 44 mm10.499 TL11.299 TL11.999 TL

MacBook fiyatları

CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı M1 MacBook Air32.033 TL34.999 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 13 inç 256 GB40.168 TL44.499 TL42.999 TLM2 MacBook Air 13 inç 512 GB50.846 TL55.999 TL50.999 TLM2 MacBook Air 15 inç 256 GB47.287 TL52.299 TLSatıştan kalktıM2 MacBook Air 15 inç 512 GB54.407 TL59.499 TLSatıştan kalktıM3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ––47.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ––55.499 TLM3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ––63.499 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ––54.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ––62.999 TLM3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ––70.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB–62.999 TL67.999 TLM3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB–70.199 TL75.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB–78.899 TL84.999 TLM3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB–93.299 TL101.499 TLM3 Max MacBook Pro 14 inç–121.999 TL132.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM)–94.999 TL102.999 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM)–109.399 TL118.999 TLM3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM)–130.999 TL142.499 TLM3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM)–148.999 TL162.299 TLM2 Max Mac Studio74.236 TL81.999 TL87.999 TLM2 Ultra Mac Studio148.474 TL163.999 TL175.999 TLM2 Mac mini20.355 TL23.499 TL25.499 TLM2 Pro Mac mini47.287 TL51.999 TL56.499 TL

AirPods fiyatları

CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı 2. Nesil AirPods4.372 TL4.849 TL5.249 TL3. Nesil AirPods5.694 TL6.299 TL6.799 TL3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu)6.101 TL6.749 TL7.299 TL2. Nesil AirPods Pro (Type-C)7.829 TL8.649 TL9.349 TLAirPods Max20.846 TL22.999 TL24.849 TL

iPad fiyatları

CihazEski fiyat1 Aralık fiyatı4 Mart fiyatı 11 inç iPad Pro 128 GB28.982 TL31.999 TL34.559 TL11 inç iPad Pro 256 GB32.338 TL35.499 TL38.339 TL11 inç iPad Pro 512 GB39.050 TL42.999 TL46.439 TL11 inç iPad Pro 1 TB52.474 TL57.999 TL62.639 TL11 inç iPad Pro 2 TB65.897 TL72.999 TL78.839 TL12.9 inç iPad Pro 128 GB40.677 TL44.999 TL48.559 TL12.9 inç iPad Pro 256 GB44.033 TL48.499 TL52.379 TL12.9 inç iPad Pro 512 GB50.745 TL55.999 TL60.479 TL12.9 inç iPad Pro 1 TB64.168 TL70.999 TL76.679 TL12.9 inç iPad Pro 2 TB77.592 TL85.999 TL92.879 TLiPad Air 64 GB21.355 TL23.499 TL25.379 TLiPad Air 256 GB26.440 TL28.999 TL31.319 TL10. Nesil iPad 64 GB16.270 TL17.999 TL19.439 TL10. Nesil iPad 256 GB21.355 TL23.499 TL25.379 TL9. Nesil iPad 64 GB11.999 TL13.299 TL14.359 TL9. Nesil iPad 256 GB17.084 TL18.799 TL20.299 TLiPad mini 64 GB18.609 TL20.499 TL22.139 TLiPad mini 256 GB23.694 TL25.999 TL28.079 TLApple Pencil 1. Nesil3.213 TL3.549 TL3.849 TLApple Pencil 2. Nesil3.863 TL4.269 TL4.629 TLApple Pencil USB-C2.699 TL2.979 TL3.229 TL

Aksesuar fiyatları