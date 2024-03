Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone fiyatı uçtu

Apple, bugün yeni M3 MacBook Air modelini satışa sundu. Bununla birlikte Apple Türkiye de sessiz sedasız iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Yaklaşık yüzde 5 ile 7 arası değişen zamların yansıdığı tüm ürün grubunda dikkat çeken bir haber de M1 işlemcili MacBook Air ve 15 inçlik M2 MacBook Air'ın satıştan kaldırılması oldu. 13 İnçlik M2 işlemcili MacBook Air'ın fiyatında da yüzde 3 seviyesinde indirim meydana geldi. İşte Apple ürünlerinin güncel fiyatları!

Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone 108 bin TL'yi gördü!

Apple'ın bugün yapmış olduğu son zamla birlikte iPhone 15 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı 107 bin 999 TL seviyelerine kadar çıktı. Bununla birlikte şirketin giriş seviyesi modeli iPhone SE 64 GB modelinin fiyatı ise 28 bin 999 TL'lere kadar dayandı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları ve çok daha fazlası:

Zam sonrası Apple iPhone fiyat listesi