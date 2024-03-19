Apple'ın katlanabilir iPhone lansmanı ertelendi

Katlanabilir telefon piyasası son zamanlarda hızla genişlemeye devam ediyor. Samsung'un pazara ciddi şekilde girmesiyle yarış içerisine giren firmalar arasında en çok bekleneni şüphesiz Apple. Bekleyenlerine çok da şeffaf olmayan şirket yine de bazı noktalardan fire veriyor. Öyle ki hakkında çıkan iddialar katlanabilir iPhone lansman tarihinin 2026 olduğuna işaret ediyordu.

Katlanabilir iPhone için tarih değişti

Apple'ın katlanabilir cihazlara ilk adımının büyük bir cihaz olduğuna inanılıyor. iPad ailesinden 7-8 inçlik bir tablet ve daha sonra muhtemelen Mac adı altında satılacak olan daha da büyük bir 20,25 inçlik bir cihaz bekleniyor. İki katlanabilir cihazdan küçük olanın 2026 ya da 2027'de çıkması beklenirken, daha büyük olanın 2028'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Bunların yanında tabii ki katlanabilir bir iPhone üzerinde de çalışılıyor. Başlangıçta planlandığı kadar çabuk gelmeyebilir ancak yine de pazarda diğer ikisini geride bırakabilir. Raporlara göre Apple, katlanabilir iPhone'un lansman tarihi olarak başlangıçta 2026 sonunu seçmişti. Son çıkan raporlara göre şirketten birinin lansmanın 2027'nin başına ertelendiğini iddia ettiği görülüyor.

Bu kararın gerekçesi olarak da Apple'ın "katlanabilir ekranın arz ve talebi de dahil olmak üzere tüm konularda kapsamlı hazırlıklar yapmasına" olanak tanıyacağı gösteriliyor. Ancak bileşen tedarikçilerinin incelenmesi ve seçilmesi için zaman çerçevesi aynı kalıyor. Apple'ın prototip ekranlar sağlamak için hem Samsung Display'den hem de LG Display'den yararlandığı bildirildi.

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Her iki şirket de buna benzer bir ekran üretmedi. Bunun yanında Apple, ekranın ikiye katlandığı yerdeki kırışıklığı azaltacak bir çözüm yönteminin patentini aldı. Bu, Ultra İnce Camda bir oluk oluşturularak ve bunun esnek polimerlerle kaplanmasıyla yapılacak. Bu yöntem, ekran panelinin daha kolay bükülmesine ve daha az görünür bir kıvrım oluşturmasına olanak tanıyacak.

En nihayetinde görülüyor ki Apple, iPhone 18 neslinin yanında katlanabilir bir iPhone da çıkarmayı planlıyor. Gecikmeyle birlikte, kendi lansmanını yapabilir veya katlanabilir iPad ile bu lansman yapılabilir. Bunun için hala daha zaman var.

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