Android 14 Güncellemesi Alacak Vivo Modelleri Belli Oldu
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Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü piyasaya sürdü. Vivo, Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 güncellemesini alacak modelleri duyurdu. Güncelleme çalışmaları bu ayın ortalarından itibaren başlayacak ve Nisan 2024'e kadar devam edecek.
Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü piyasaya sürdü. Akıllı telefon firmaları yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek dağıtıma yavaş yavaş başladı. Peki Android 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri hangileri?
Android 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri
Vivo, kısa bir süre önce Android 14'ü temel alan FuntouchOS 14'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Tıpkı en yeni Android sürümündeki gibi özelleştirmeye odaklanan arayüz; Motion Blur, video düzenleme iyileştirmeleri, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik mimarisi gibi birçok yenilikle de kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Çinli firma tanıtım esnasında yeni arayüzü deneyimleyecek modellere de değindi. Buna göre güncelleme çalışmaları bu ayın ortalarından itibaren başlayacak ve Nisan 2024'e kadar devam edecek.
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İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri;
2023 Ekim Ortası
X90 Pro
X90
2023 Kasım Ortası
X80 Pro
2023 Aralık Ortası
X80
V29 Pro
V27 Pro
V27
2024 Ocak Ortası
X70 Pro+
X70 Pro
X70
V29e
V25 Pro
V25
T2 Pro 5G
Y100
2024 Şubat Ortası
T2 5G
T2x 5G
T1 Pro 5G
T1
T1 5G
Y100A
Y56 5G
2024 Mart Ortası
V23 Pro
V23 5G
V23e 5G
2024 Nisan Ortası
X60 Pro+
X60 Pro
X60
Y75 5G
Y36
Y35
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