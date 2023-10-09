Android 14 Güncellemesi Alacak Vivo Modelleri Belli Oldu

Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü piyasaya sürdü. Vivo, Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 güncellemesini alacak modelleri duyurdu. Güncelleme çalışmaları bu ayın ortalarından itibaren başlayacak ve Nisan 2024'e kadar devam edecek.

Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü piyasaya sürdü. Akıllı telefon firmaları yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek dağıtıma yavaş yavaş başladı. Peki Android 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri hangileri?

Android 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri

Vivo, kısa bir süre önce Android 14'ü temel alan FuntouchOS 14'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Tıpkı en yeni Android sürümündeki gibi özelleştirmeye odaklanan arayüz; Motion Blur, video düzenleme iyileştirmeleri, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik mimarisi gibi birçok yenilikle de kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Çinli firma tanıtım esnasında yeni arayüzü deneyimleyecek modellere de değindi. Buna göre güncelleme çalışmaları bu ayın ortalarından itibaren başlayacak ve Nisan 2024'e kadar devam edecek.

Vivo kullanıcıları müjde: Uydu bağlantısı geliyor!

İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 güncellemesi alacak Vivo modelleri;

2023 Ekim Ortası

X90 Pro

X90

2023 Kasım Ortası

X80 Pro

2023 Aralık Ortası

X80

V29 Pro

V27 Pro

V27

2024 Ocak Ortası

X70 Pro+

X70 Pro

X70

V29e

V25 Pro

V25

T2 Pro 5G

Y100

2024 Şubat Ortası

T2 5G

T2x 5G

T1 Pro 5G

T1

T1 5G

Y100A

Y56 5G

2024 Mart Ortası

V23 Pro

V23 5G

V23e 5G

2024 Nisan Ortası

X60 Pro+

X60 Pro

X60

Y75 5G

Y36

Y35

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