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Amazon'un uydudan internet girişimi Project Kuiper için testler başlıyor

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Uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi başlatmak isteyen Amazon, Kuiper Systems'in anten prototiplerini test etmeye başlıyor. Testler, antenlerin performansını değerlendirmek ve hizmeti daha da uygun fiyatlı hale getirmek için yapılacak.

Amazon'un uydudan internet girişimi Project Kuiper için testler başlıyor. Uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi başlatmak isteyen Amazon, kilit teknolojinin testlerini hızlandırdı. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu.

Amazon Project Kuiper testleri Nisan'da başlıyor

Nisan ayında başlayacak test dönemi, Kuiper Systems'in antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmesine olanak tanıyacak. Testleri değerlendirmesi için 200'e kadar abonenin terminal alabileceği ifade edildi.

Amazon, Project Kuiper için anten tasarımını tamamlamaya yakın görünüyor. Bu kapsamda da çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına uygun üç seçenek planlanıyor. Bunlar arasında 100 Mbps'ye kadar hız sağlayan taşınabilir anten, 400 Mbps'ye kadar hız sunan standart anten ve 1 Gbps hıza sahip kurumsal sınıf cihazlar yer alıyor.

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Şirketin bu anten çeşitliliği, Amazon'un uydu bağlantısı yoluyla yüksek hızlı internete erişim hedefinin altını çiziyor. Fiyatlandırma açıklanmamış olsa da, Amazon, standart bir antenin 400 dolardan daha ucuza sunulacağını ima etti. Ancak hizmeti daha da uygun fiyatlı hale getirmek istediklerini söyledi.

Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet edebilmek için oldukça önemli. Şirket, kendi uydu takımyıldızını oluşturmaya çalışıyorken, şimdiye kadar sadece iki prototip Kuiper uydusu fırlatıldı. Ancak planlar uydu dağıtımını hızlandırmaya işaret ediyor.

Altı aylık prototip döneminden elde edilecek sonuçlar, Project Kuiper'ın geleceğini de gözler önüne serecek. Bakalım Starlink'e rakip olabilecek mi, zamanla göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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