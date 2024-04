Amazon Prime Gaming Nisan Ayında Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

1. Wolfenstein: The New Order [GOG] – 6 Nisan'dan itibaren.2. Ninja Commando [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.3. Art of Fighting 3 [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.4. The Beast Inside [GOG] – 13 Nisan'dan itibaren.5. Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.6. Crossed Swords [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.7. Ghost Pilots [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.8. Beholder 2 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.9. Terraformers [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.10. Metal Slug 4 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.11. Ninja Masters [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.12. Looking for Aliens [Eski oyun kodu] – 27 Nisan'dan itibaren.13. Grime [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.14. Sengoku [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.15. Magician Lord [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren