Amazon Prime Gaming, 900 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!

Amazon, Prime Gaming servisi aracılığıyla kullanıcılarına her ay oyun dağıtıyor. Bazen AAA kalitede yapımlar da veren platform, bu sayede oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bugün ise Prime Gaming'in Nisan ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların toplam değeri, 900 TL'yi aşıyor.

Amazon Prime Gaming kullanıcılarına nisan ayında 15 adet oyun, ücretsiz verilecek!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurt dışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Amazon, bugün yayınladığı blog gönderisi ile nisan ayında Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunları paylaştı. Bu oyunlar arasında oyuncuların en dikkatini çeken yapım, Wolfenstein: The New Order oldu. 179 TL değerindeki oyun, daha önce Epic Games tarafından da verilmişti.

Listede, 2019 yılında piyasaya sürülen korku ve hayatta kalma türündeki The Beast Inside da mevcut. Oyuncu ve eleştirmenler tarafından beğenilen yapım, Steam'de 325 TL'ye satılıyor. Peki Prime Gaming'in vereceği tüm oyunlar neler?

Amazon Prime Gaming abonelerine Nisan 2023'te ücretsiz verilecek oyunlar şu şekilde sıralandı;