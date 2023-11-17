Amazon, Hyundai ile Araç Satışına Başlıyor

Amazon, dünyaca ünlü otomotiv firması Hyundai ile iş birliği yaparak araç satışına başlayacağını duyurdu. Şirket, müşterilere özelleştirme imkanı sunacak ve çevrim içi ödeme yapma seçeneği sunacak. Bu hizmetin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacağı ve diğer üreticilerin de dahil olması beklenildiği belirtildi.

Amazon, 1994'te Jeff Bezos tarafından kurulan ve başlangıçta sadece kitap satışını içeren bir platform olarak yola çıktı. Ancak zaman içerisinde sadece kitaplarla sınırlı kalmayıp farklı ürünleri de bünyesine kattı. Bu genişleme, Amazon'un kullanıcı sayısının hızla artmasını sağladı.

Amazon, kitaplarla başlayıp elektronikten ev ürünlerine, giyimden kozmetiğe kadar pek çok ürünün satıldığı devasa bir platform haline geldi. Şimdi ise şirket, dünyaca ünlü otomotiv firması ile iş birliği yaptı ve araç satışı yapmaya hazırlanıyor.

Amazon ile Hyundai anlaştı: Araç satışı başlıyor!

Amazon, Perşembe günü 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda büyük bir duyuru yaptı. Hyundai ile birlikte sahneye çıkan e-ticaret devi, 2024'ün ikinci yarısında kendi web siteleri üzerinden araç satışına başlayacaklarını açıkladı.

Amazon, araç satın almak isteyen müşterilere model, döşeme, renk ve özellikler de dahil olmak üzere özelleştirme imkanı sunacaklarını açıkladı. Bununla beraber seçilen ödeme planına göre çevrim içi ödeme yapmanın mümkün olacağı da belirtildi. Bu noktada platforma özel olarak ayrı bir fiyatlandırma olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Ancak bu henüz belirsiz.

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Amazon, araç almak isteyen müşterilerin, aracı doğrudan kendi adreslerine teslim edebilecekleri veya yerel bayilerden alabilecekleri bir seçenek sunacağını açıkladı. E-ticaret devi, araç satışını ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatacak. Akabinde ilk olarak Hyundai ile başlayacak olan bu hizmete diğer üreticilerin de dahil olması bekleniyor.

Bu hizmetin diğer ülkelerde sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor. Bu noktada Türkiye gibi araç piyasasının oldukça dalgalı olduğu ülkelerde sunulursa, pazarda önemli bir etki yaratacağını söyleyebilmek mümkün. Zira bir rekabet faktörü söz konusu olacak.

Hyundai araçlara Amazon Alexa entegre edilecek!

iki dev şirket arasında yapılan anlaşma yalnızca Amazon'da araç satışı yapılmasından ibaret değil. Öyle ki Hyundai, Amazon Web Services'i bulut sağlayıcısı olarak kullanacaklarını ve Alexa sesli asistanı 2025 yılından itibaren yeni nesil araçlara entegre edileceğini açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon, Türkiye'de araç satışına başlarsa tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.