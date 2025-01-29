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AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi

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AK Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından 'kripto para' ve 'Elon Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapıldı. Paylaşım kısa süre içerisinde silindi.

Ak Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

KRİPTO PARA BİLGİSİ PAYLAŞILDI

3,5 milyon takipçili hesaptan yapılan paylaşımda Tesla ile SpaceX'in CEO'su ve X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili bilgi paylaşıldı.

AK Parti'nin resmi hesabı hacklendi mi?

LİNK DE VERİLDİ

X üzerinden token ön satışı yapıldığı öne sürülen paylaşımda "katılmak için" link de verildi.

KISA SÜREDE SİLİNDİ

Öte yandan, söz konusu gönderi kısa süre içerisinde silindi.

AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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