Air Canada'nın yapay zekalı sohbet robotu yolcuyu kandırdı!

Dünyanın ünlü havayolu firmalarından olan biri olan Air Canada'nın web sitesindeki yapay zekalı sohbet robotu, büyük bir hataya imza atarak yolcuyu maddi zarara uğrattı! Jake Moffatt isimli vatandaş, sohbet robotunun verdiği bilgiyi baz alarak indirimli şekilde uçak bileti alacağını zannetti. Ancak bilete tam 600 dolar ödemek zorunda kalan Moffatt, herhangi bir geri ödeme de alamayınca robot tarafından kandırıldığını anladı. İşte detaylar…

Yapay zekalı sohbet asistanı, ortalığı karıştırdı!

Air Canada yetkilileriyle konuyla alakalı iletişime geçen Jake Moffatt, yetkililer yapay zekalı sohbet asistanı tarafından yapılan eylemlerin kendi sorumluluklarında olmadığını ve onun hukuk karşısında özgür bir birey olduğu iddia etti. Bunun üzerine çılgına dönen Moffatt, bu talihsiz olayı mahkemeye taşımaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde olayı karara bağlayan Kanada mahkemesi ise, gerekli bedelin mağdur yolcuya geri ödenmesine karar verdi.

Bu dava oldukça küçük gibi görünse de, emsal olarak büyük sonuçlara yol açacak gibi görünüyor. Air Canada'nın sahibi olduğu yapay zekalı sohbet asistanı tarafından verilen cevaplardan sorumlu tutulması, birçok kişi tarafından adil bulundu. Buna göre şirketler, web sitelerinde yer alan tüm bilgilerden ve tüm yapay zeka araçlarından sorumlu olacak.

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Air Canada'nın basın sözcüsü ise, mahkeme kararına tamamen saygı duyduklarını ve mağdur olan yolcunun tüm zararını karşılayacaklarını söylerken, internet sitelerindeki yapay zekalı sohbet asistanı üzerinde de gerekli güncellemeleri ve düzeltmeleri yapacaklarının sözünü verdi. Şirketin bu sözünü gerçekten tutup tutmayacağı ise merak konusu oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olayda Air Canada mı yoksa yolcu mu haklı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.