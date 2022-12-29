880 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor!

Yeni yıl yaklaşıyor ve Sony, Ocak 2023 için PlayStation Plus oyunlarını duyurdu. PlayStation'ın abonelik katmanı, toplam değeri 880 TL olan üç oyunu Ocak'ta oyunculara sunacak. Star Wars Jedi: Fallen Order, Axiom Verge 2 ve Fallout 76 PS Plus'a eklenecek.

PlayStation Plus Ocak 2023 oyunları

Sony, 2023'te PlayStation Plus abonelerine sunacağı ilk oyunları açıkladı. Star Wars Jedi: Fallen Order, Axiom Verge 2 ve Fallout 76 PS Plus kütüphanesine eklenecek. Extra ve Deluxe katmanı için sunulacak özel oyunlar ise ayın ilerleyen günlerinde açıklanacak.

Söz konusu oyunlar tüm Playstation Plus üyelerine Ocak 2023 itibarıyla erişime sunulacak. Ancak Fallout 76'nın halihazırda Playstation Plus Extra katmanında olduğunu hatırlatalım. Artık Essential kullanıcıları da oyunu oynayabilecek.

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En iyi Star Wars oyunlarından biri olarak nitelendirilen Jedi: Fallen Order, Sony'nin 2023'te verdiği ilk sürpriz oldu. Axiom Verge 2'nin de oyuncular tarafından sevilerek oynandığını belirtmek lazım. Son yılların en iyi Metroidvania oyunlarından biri olarak görülüyor.

Fallout 76, bu yapımlara göre biraz daha eski olsa da, aldığı güncellemeler ile hala büyük bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Yine de, Fallout serisinin son oyunu olduğunu unutmamak lazım.

Bu oyunların yanı sıra PS Plus Extra aboneleri ise 3 Ocak'tan itibaren WWE 2K22'nin PS4 versiyonuna erişebilecek. Ancak PS5 kullanıcılarının WWE 2K22'yi Ocak'ta alamayacağını belirtmek gerekiyor.

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