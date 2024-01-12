27. DICE Ödülleri adayları belli oldu: Marvel's Spider-Man 2 öne çıktı
Önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek 27. D.I.C.E. Ödülleri, 2023 yılında piyasaya sürülen en iyi oyunları ödüllerine kavuşturacak. Geoff Keighley'in sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği, bazı durumlarda medya kuruluşlarından ve halktan gelen oylarla düzenlenen The Game Awards'un aksine, D.I.C.E Ödülleri yalnızca oyun geliştiricileri tarafından oylanacak.
DICE Ödülleri'ne aday olanlar, "oyun endüstrisinin uzmanlık alanlarında deneyimli ve yetenekli profesyonellerden" oluşan paneller tarafından belirleniyor. Ödüllerin sahipleri, 13 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan DICE Summit etkinliğinde Las Vegas'ta açıklanacak.
Olağanüstü Animasyon
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Super Mario Bros. Wonder
Olağanüstü Sanat Yönetmenliği
- Alan Wake 2
- Hogwarts Legacy
- Marvel's Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
Olağanüstü Karakter Performansı
- Alan Wake 2 - Saga Anderson
- Baldur's Gate 3 - Astarion
- Baldur's Gate 3 - Karlach
- Marvel's Spider-Man 2 - Miles Morales
- Thirsty Suitors - Jala
Olağanüstü Özgün Müzik Kompozisyonu
- Alan Wake 2
- Diablo IV
- Marvel's Spider-Man 2
- Planet of Lana
- Star Wars Jedi: Survivor
Olağanüstü Ses Tasarımı
- Alan Wake 2
- COCOON
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
Olağanüstü Hikâye
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- DAVE THE DIVER
- Thirsty Suitors
- Venba
Olağanüstü Teknik Başarı
- Alan Wake 2
- Marvel's Spider-Man 2
- Hogwarts Legacy
- THE FINALS
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Aksiyon Oyunu
- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
- Dead Space
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2
- Remnant II
Yılın Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Fae Farm
- Hello Kitty Island Adventure
- Midnight Girl
- Super Mario Bros. Wonder
Yılın Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
Yılın Yarış Oyunu
- F-ZERO 99
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
- LEGO 2K Drive
Yılın Rol Yapma Oyunu
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- Starfield
Yılın Spor Oyunu
- EA SPORTS FC 24
- MLB The Show™ 23
- WWE 2K23
Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu
- Against the Storm
- Cobalt Core
- Dune: Spice Wars
- The Last Spell
- Wartales
Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu
- Asgard's Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vertigo 2
- We Are One
Immersive Reality Game of the Year
- Asgard's Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vampire: The Masquerade - Justice
- Vertigo 2
Olağanüstü Bağımsız Oyun
- COCOON
- DREDGE
- El Paso, Elsewhere
- Thirsty Suitors
- Venba
Yılın Hücresel/Mobil Oyunu
- Gubbins
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Terra Nil
- WHAT THE CAR?
Yılın Çevrimiçi Oyunu
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Diablo IV
- Omega Strikers
- Street Fighter 6
- THE FINALS
Olağanüstü Oyun Tasarımı
- Baldur's Gate 3
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Olağanüstü Oyun Yönetmenliği
- Baldur's Gate 3
- COCOON
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Oyunu
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- COCOON
- Marvel's Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom