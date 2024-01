27. DICE Ödülleri adayları belli oldu: Marvel's Spider-Man 2 öne çıktı

DICE Ödülleri'ne aday olanlar, "oyun endüstrisinin uzmanlık alanlarında deneyimli ve yetenekli profesyonellerden" oluşan paneller tarafından belirleniyor. Ödüllerin sahipleri, 13 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan DICE Summit etkinliğinde Las Vegas'ta açıklanacak.

Olağanüstü Animasyon

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

Olağanüstü Sanat Yönetmenliği

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Olağanüstü Karakter Performansı

Alan Wake 2 - Sag a Anderson

Baldur's Gate 3 - Astarion

Baldur's Gate 3 - Karlach

Marvel's Spider-Man 2 - Miles Mo rales

rales Thirsty Suitors - Jala

Olağanüstü Özgün Müzik Kompozisyonu

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel's Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Olağanüstü Ses Tasarımı

Alan Wake 2

COCOON

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Olağanüstü Hikâye

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

DAVE THE DIVER

Thirsty Suitors

Venba

Olağanüstü Teknik Başarı

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

THE FINALS

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın Aksiyon Oyunu

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2

Remnant II

Yılın Macera Oyunu

Alan Wake 2

COCOON

DAVE THE DIVER

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın Aile Oyunu

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

Yılın Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Yılın Yarış Oyunu

F-Z ERO 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

LEGO 2K Drive

Yılın Rol Yapma Oyunu

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

Yılın Spor Oyunu

EA SPORTS FC 24

MLB The Show™ 23

WWE 2K23

Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu

Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vertigo 2

We Are One

Immersive Reality Game of the Year

Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade - Justice

Vertigo 2

Olağanüstü Bağımsız Oyun

COCOON

DREDGE

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Yılın Hücresel/Mobil Oyunu

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

WHAT THE CAR?

Yılın Çevrimiçi Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

THE FINALS

Olağanüstü Oyun Tasarımı

Baldur's Gate 3

COCOON

DAVE THE DIVER

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Olağanüstü Oyun Yönetmenliği

Baldur's Gate 3

COCOON

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın Oyunu