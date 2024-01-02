2024 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve diğer canlıların hayatlarını korumak amacıyla trafik cezası uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılı için de yeni trafik cezalarının oranları belli oldu. 2024 yılı radar cezaları, kırmızı ışık ihlali cezaları ve daha fazlası haberimizde. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi…

Kırmızı ışık cezası ne kadar? Radar cezaları sınırları neler? İşte 2024 yılı trafik cezaları ve oranları!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni trafik cezaları listesi yayınlandı. Alkollü ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezaları büyük oranda arttırıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek, çakar lamba kullanımı ve hız limitlerine uymama cezaları da arttırıldı. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi:

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama (makas atmak) 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışık ihlali cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.507 TL

Sahte plaka kullanım cezası 32.171 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Trafiğe açık alanda drift yapma cezası 32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

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