2024 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve diğer canlıların hayatlarını korumak amacıyla trafik cezası uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılı için de yeni trafik cezalarının oranları belli oldu. 2024 yılı radar cezaları, kırmızı ışık ihlali cezaları ve daha fazlası haberimizde. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi…
Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve diğer canlıların hayatlarını korumak amacıyla trafik cezası uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılı için de yeni trafik cezalarının oranları belli oldu. 2024 yılı radar cezaları, kırmızı ışık ihlali cezaları ve daha fazlası haberimizde. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi…
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni trafik cezaları listesi yayınlandı. Alkollü ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezaları büyük oranda arttırıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek, çakar lamba kullanımı ve hız limitlerine uymama cezaları da arttırıldı. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi:
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 12.978 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama (makas atmak) 1.507 TL
Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışık ihlali cezası 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.507 TL
Sahte plaka kullanım cezası 32.171 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
Trafiğe açık alanda drift yapma cezası 32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
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