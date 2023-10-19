Bu içeriğimizde 2.000 TL altında fiyata sahip en iyi oyuncu kulaklıkları listesini sizler için hazırladık.

Oyuncu kulaklıkları, özellikle FPS oyunları başta olmak üzere bütün oyunlardan daha fazla keyif almak için oldukça önemli. Oyuncu kulaklıklarının müzik dinlemek gibi amaçlar için kullanılan normal kulaklıklardan en önemli farkı ise adından da anlaşılabileceği üzere oyunlar için geliştirilmiş olmaları. Tabii bu noktada en iyi oyuncu kulaklıkları belirgin şekilde öne çıkıyor.

Oyuncu kulaklığı önerisi isteyen kullanıcıların karşısına pek çok marka ve model çıkıyor. Bu da hangi modelin daha iyi olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratıyor. Bizler de bu içeriğimizde sizler için 2.000 TL altında en iyi kablolu oyuncu kulaklıkları listesi hazırladık.

2.000 TL altında en iyi oyuncu kulaklıkları

En iyi oyuncu kulakları, sahip olduğu özellikler ile diğer modellere göre öne çıkıyor. Bu noktada mikrofon ve kafa bandı yastığı gibi faktörler bir oyuncu için oldukça önemli. Bizler de listeyi bunları göz önünde bulundurarak hazırladık. İşte 2.000 TL altında en iyi kablolu oyuncu kulaklıkları..

Gamenote H2002D

Uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı deyince akla gelen modellerden Gamenote H2002D, 1,7 metre uzunluğunda kablo ile bağlanıyor. Kutunun içerisinde kulaklığa çıkarılıp takılabilen bir mikrofon da bulunuyor.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 1,7 metreMikrofon: Var (çıkarılabilir)7.1 Teknolojisi: Yok

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Corsair CA-9011215-EU HS50 Pro

Fiyatına göre yüksek ses performansı sunduğu için olumlu yorumlar almayı başaran Corsair CA-9011215-EU HS50 Pro modeli de listemizde bulunuyor. Bu model, ses kasmak için en uygun kulaklıklar arasında yer alıyor.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 1,5 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Yok

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Hp Pavilion Gaming 600 4BX33AA

Hp tarafından üretilen Pavilion Gaming 600 4BX33AA model kulaklık, farklı açı ve mesafelerdeki seslerin daha net şekilde anlaşılmasını sağlayan 7.1 teknolojisine sahip. 1,3 metre uzunluğunda kablo ile bağlantı sağlayan model, oyuncular tarafından en çok tercih edilen kulaklıklar arasında.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 1,3 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Var (sanal)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

MSI DS502 7.1

Monitörden bilgisayara kadar pek çok ürün satışı yapan MSI, kulaklık da üretiyor. MSI DS502 7.1 de bunlardan birisi. 7.1 teknolojisi ile oyuncuların dikkatini çeken bu model, özellikle FPS oyunlarında yüksek ses deneyimi sunma konusunda iddialı.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 2 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Var

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Razer Kraken For Console

En iyi oyuncu kulakları arasında yer alan Razer Kraken For Console, soğutma jeli ile doldurulmuş kulak yastıkları ile ısı oluşumunu engelliyor. Sentetik deri surround sayesinde üstün ses yalıtımı sağlayan kulaklık, hem PC hem de konsol için kullanılabilir.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 1,3 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Yok

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

GameBooster Ghost Shark Rainbow

GameBooster Ghost Shark Rainbow modeli, gürültü engelleme özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. RGB aydınlatma gibi tasarımsal özellikleri ile de ilgi gören oyuncu kulaklığı, en çok satanlar arasında yer alıyor.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: VarKablo Uzunluğu: 2,2 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Yok

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Hp 4BX31AA Pavilion 400

En iyi oyuncu kulaklıkları listemizin son sırasında ise Hp 4BX31AA Pavilion 400 bulunuyor. Uygun fiyatlı olmasıyla oyuncular tarafından tercih edilen bu model, fiyatına göre yüksek performans sunduğu için yaygın olarak kullanılıyor.

ÖzellikDeğer Gürültü Engelleme: YokKablo Uzunluğu: 1.2 metreMikrofon: Var7.1 Teknolojisi: Yok

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.