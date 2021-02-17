Teknoloji firması 2021 hedefini açıkladı; 80 milyon liralık yatırım, 500 kişilik istihdam

Teknoloji perakendeciliği ve e-ticaretin önemli markalarından Teknosa, 2021'i yatırım yılı ilan ettiğini açıkladı. 2020 yılında 5,6 milyar lira ciroya ve 85,3 milyon lira net kara ulaştıklarını belirten Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Teknoloji altyapımızı güçlendirmek ve çeşitlendirmek üzere bu yıl yatırımlara hız vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon liralık yatırım hayata geçirilecek" dedi. Bu yatırım ile yaklaşık 500 kişilik istihdam hedefleniyor.

Teknosa, 2020 yılını ve gelecek planlarını düzenlenen online basın toplantısında açıkladı. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 2020 yılının şirketin kuruluşundan itibaren geçen 20 yılın en iyi performansıyla tamamlandığı açıklandı. 2021 yılı için ise yeni yatırımların müjdesi verildi. Teknosa'nın, ciro ve net karlılıkta rekor kırdığı açıklanırken tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine rağmen 2020 yılında her çeyrekte başarılı finansal sonuçlar eldiği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirket dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket, 2020'nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon liraya, net karını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon liraya çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı. Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36'lık büyüme ile 5,6 milyar liraya, net karını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon lira kar düzeyine taşıdığını duyurdu.

E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3,6 katına çıkarak, 1 milyar lirayı geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7'den yüzde 19'a yükseldi.

"2020 YILI BİZİM İÇİN DÖNÜŞÜM VE ADAPTASYON YILI OLDU"

Teknosa'nın 2020 yılında 38 milyon lira yatırım yaptığını, 2021 yılında yatırımlarını artırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedeflendiklerini anlatan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, şunları söyledi:

"2020 yılı pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Ancakhedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında 'Yeni Neslin Teknosa'sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve karlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz."

2021 YATIRIMIYLA 500 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

2021 yılında ise geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon liralık bir yatırım öngördüklerini ifade eden Oran, "Teknosa hem yatırımlarına ivme kazandıracak hem yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek. Stratejik yol haritamızda birçok önemli konu başlığımız mevcut. Geçtiğimiz yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istiyoruz. Başarılı bir şekilde harmanladığımız fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinliklerini ve veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl teknolojiye ve çalışanlarımıza yapacağımız yatırımlarla Teknosa'yı daha ileriye taşıyacak adımlarımızı hızlandıracağız. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte Teknosa'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. Teknolojiye erişimin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatın devamlılığı için kritik hale geldiği bu dönemde, büyük bir çaba ve özveri ile canla başla çalışarak hayatın durmasına izin vermeyen çalışanlarımıza ve teknoloji ihtiyaçları için her zaman bize güvenmeye devam eden müşterilerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Oran, bu yatırımların yaklaşık 500 kişilik istihdama fayda sağlayacağının da müjdesini verdi.

"DİJİTALLEŞME VE GÜÇLÜ MÜŞTERİ DENEYİMİ İSTİKRARLI PERFORMANSI GETİRDİ"

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da pandemi sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını vurguladı. Gürcan, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa'sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark yarattık. Web-chat'in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık."

ARAÇTA TESLİMAT HİZMETİ

Sektörde ilk ve tek olan 'Araçta Teslimat' hizmetini başlattıklarını ifade eden Gürcan, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan 'Araçta Teslimat' hizmeti gibi fiziksel ve online'ı birbirine entegre eden uygulamalarımızla her zaman ve her kanalda müşterilerimizin yanında olduk. Ürün portföyümüzü onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik, geliştirdik. Çevik organizasyonumuz ve güçlü altyapımızla sağlıklı şekilde büyümeye, performansımızı en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Teknoloji, bu zorlu dönemde hayatımızı devam ettirebilmek için en önemli araçlardan biri oldu. Türkiye'de teknoloji alışverişi denilince ilk akla gelen markayız. 20 yıldır Türkiye'de herkesin teknolojiye erişmesi için öncü adımlar atıyoruz. Bundan sonra da dijitalleşmede yeni atılımlarla ülkemizde teknolojinin güvenilir adresi olmaya ve sektörümüzü fark yaratan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı