Teknoloji Devi Türkiye'de

Renofinans Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aziz Saka; "Türkiye'nin dijital dönüşüm programına katkı sağlamak amacı ile geçtiğimiz sene Moskova State Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz "Dijital Ekonomi ve Ekosistemlerin geliştirilmesi" konularında, gerek düzenlemiş olduğumuz eğitim programları ile gerek üniversitelerarası panelleri ile yakın zamanda 2 ülke arasında ortak Dijital Ekonomi Birliği'nin kurulmasını kararlaştırmış bulunmaktayız. Bu bağlamda, sektörde 25 yılını tamamlamış olan Rusya'nın IT devi Sofline'ın sahip olmuş olduğu geniş hizmet yelpazesini Türkiye'nin hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef; ülkemizin milli duruşuna katkıda bulunmaya yönelik bir girişimdir."

Eğitimden sağlığa, savunma sanayinden otomotiv sektörüne kadar 2023 ve dahasında 2071 hedefleri ile hareket eden milli politikamıza dijital enformasyon konusundaki katkıyı da biz sağlamak istiyoruz. Softline Başkan Yardımcısı ve Opora Rossia IT Komite Başkanı Elena Volotovskaya beraberindeki heyet ve ayrıca SİSTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yiğit Çadırcı, SODER Başkanı ve Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıçoğlu, YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş ve değerli katılımcılarımız ile birlikte yapmış olduğumuz toplantılar, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve transformasyon sistemlerine katkıda bulunacak kuruluşların, ülkemizin yerli üretim politikaları ile aynı doğrultuda hareket edilmesi gerekliliği ile devam etmiştir. Nihayetinde Softline, Türkiye'de gerek kendi ürünlerini ulusal pazarımıza sunma, gerekse de ülkemizde yapılacak olan yatırımları ile alakalı yerli duruşumuza katkıda bulunacak şekli ile hareket edeceğini belirtmiştir.