Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
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Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu

Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği'nin yurt dışı başkanları İstanbul'da düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği'nin yurt dışı başkanları İstanbul'da düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan ve 62 yıldır faaliyetini sürdüren Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği'nin (TEKDER) yurt dışı başkanları, İstanbul'da düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Derneğin İstanbul İl Başkanı Metin Kara'nın ev sahipliğinde İBB Kasımpaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam, TEKDER Irak Başkanı Cemal Şentürk, ABD Başkanı Murat Şentürk, Kuveyt -Orta Doğu ülkeleri Başkanı Nalan Özkan, İsviçre Başkanı Suat Şahin ve İngiltere Başkanı Ayça Kurtoğlu katıldılar. Kahvaltıya ayrıca TEKDER Sinop İl Başkanı Ferhan Açıkgöz ile iş insanları; Ali Demirci, Şenol Birol Kabarık, Mehmet Gökay ve Ayhan Özaydın katılım sağladı.

Programı düzenleyen İstanbul İl Başkanı Metin Kara ile yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan başkan ve misafirlere teşekkür eden TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam yaptığı konuşmada, gerileyen pandemi süreciyle birlikte normal çalışma düzenine geçtiklerini belirtti.

Dünyayı ve Türkiye'yi esir alan pandemi sürecinin bireylerin, ailelerin ve tüm kurum ve kuruluşların işleyişlerini derinden etkilediğini vurgulayan Çatalçam, dernek olarak geçen süre içerisinde görüşmelerini uzaktan online olarak yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Aşılama süreci ve vatandaşların kuralları uygulamadaki özenleri nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçildiğini belirten Çatalçam, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte dernek olarak biz de yeni çalışma düzenine geçiyoruz. İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlediği bu kahvaltı programı da bunlardan birisi. İnşallah bundan böyle yüz yüze programlarla birlikte olacağız. Hazırladığımız projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte Oda statüsü kazanılmasına yönelik adımlar başta olmak üzere çok yoğun çalışma temposu içinde olacağız. Kahvaltımıza katılım sağlayan yurt dışı ve yurt dışı başkanlarımız ile misafir iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel programda bizleri buluşturan İstanbul İl Başkanımız Metin Kara'ya ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahvaltı programında konuşan TEKDER yurt dışı başkanları da, Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yürüten ülkelerin başında gelmesinden ve her alanda gelişmeye devam etmesinden dolayı Türk vatandaşı olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlattılar.

TEKDER kahvaltı programının sonunda, yeni başkanlara mazbata ve emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi verildi. - ZONGULDAK

Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu
Teknikerler kahvaltıda buluştu, projeler konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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