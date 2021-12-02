Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene'de yaralı halde bulunan şahin, Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Ergene'de yaralı halde bulunan şahin, Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Belediye Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kaçak avcılar tarafından silah ile yaralandığı tespit edilen şahin bulunduğu araziden alınarak merkeze getirdi.

Şahinin yaralı kanadı veteriner Ahmet Sezer tarafından tedavi edildi. Şahin tedavisi sonrası doğaya salınacak.

Ergene Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Belediye Düğün Salonunda gerçekleşti.

Sağlık Mahallesi sağlık arazi olarak nitelendirilen gelişme alanına ilişkin nazım İmar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği ve Misinli Mahallesi yerleşik ve gelişme alanını kapsayan bölgeye ilişkin nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği hususu görüşülerek karara bağlandı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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