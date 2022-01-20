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Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Saat Kulesi mevkisindeki hemzemin geçitte bariyerler kapalı olduğu halde karşıya geçmek isteyen M.Ş'ye (39) yük treni çarptı.

Başından yaralanan M.Ş, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen M.Ş, kurtarılamadı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Güncel, Haber

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