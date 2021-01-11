Tekirdağ'da silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:18
Tekirdağ'da silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve aramada silahla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındıİlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelendikleri İ.Y'yi durdurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve aramada silahla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelendikleri İ.Y'yi durdurdu.

Kimlik tespiti yapan ekipler, İ.Y'nin üzerinde 1 silah, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirdi.

Ekipler tarafından ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi'nde de M.Ş. isimli kişi şüphe üzerine durduruldu.

Şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, M.Ş'nin üzerinde 1 silah, 1 şarjör ve 12 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan her iki şüpheli hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlardan" soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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