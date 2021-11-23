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Tekirdağ'da sığırcıkların "dansı"

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da sığırcıkların

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, özellikle Süleymanpaşa- Çorlu yolu üzerindeki buğday tarlalarına kondu.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle güzel görüntü oluşturdu.

Yoldan geçen bazı sürücüler de sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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