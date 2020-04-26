Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış. Ç (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti. Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı. Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA