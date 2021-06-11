TEKİRDAĞ'DA KISITLAMAYI İHLAL EDEN 16 KİŞİYE 55 BİN LİRA CEZA

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde polis ekipleri, bir eğlence mekanında yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza uyguladı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde polis ekipleri, bir eğlence mekanında yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza uyguladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri kısıtlama saatinde iş yerlerini denetledi. Ekipler ilçede bir eğlence mekanının, kısıtlama saatinde açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yerinde yaptığı kontrolde Covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama saatinde açık olarak kuralları ihlal eden, 16 kişiye, 55 bin 360 TL idari para cezası kesti. Polis eğlence mekanında yaptığı kontrol sırasında, iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalışan kişiyi de yakaladı. Yapılan kontrollerde canlı müzik ruhsatının olmadığı tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı