Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı
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Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı

05.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:08
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle avcılığın azalması hamsi ve istavritin fiyatını artırdı

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj), hamsi ve istavrit fiyatlarında artışa neden oldu.

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj), hamsi ve istavrit fiyatlarında artışa neden oldu.

Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 30-40 liraya satılan hamsi ve istavrit, şimdi 60 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyası nedeniyle balıkçıların avlanmakta zorlanmasının balık fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Denizden az hamsi ve istavrit çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları ve ardından deniz salyasının başlamasıyla 2-3 haftadır balıkçılar kıyıdaydı. Tekrar denize çıkan balıkçılar salyanın devam ettiğini dördü. Yine de balıkçı arkadaşlarımız avlanmaya çalışıyor." dedi.

Balıkçı Şükrü Dedeler de bu yıl Marmara'da verimli bir yıl geçirmediklerini anlatarak, "Balık özellikle yeni yılda az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bir de deniz salyasının etkisiyle avcılığın olmaması fiyatları daha da yükseltti. Karadeniz'de de balık az. İnşallah balık yine eskisi gibi olur, balıkçı da vatandaş da sevinir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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