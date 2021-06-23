Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı
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Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

- Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı Marmara Denizindeki müsilaj ile mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplanarak, bertaraf edildi.

- Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizindeki müsilaj ile mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplanarak, bertaraf edildi.

Marmara Denizinde aylardır etkili olan müsilaj ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizinde yapılan yoğun çalışmalarI 15'inci gününde Tekirdağ'da bugüne kadar toplamda 153 metreküp salya denilen müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran itibarıyla Tekirdağ'da 153 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerinde bertarafa gönderildiğini duyurdu.

Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı
Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı
Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı
Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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Tekirdağ'da 153 metreküp müsilaj toplandı - Haberler
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