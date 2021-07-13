Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi
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Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi

Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da tekerlekli sandalye dans sporu Türkiye şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi verildi.

Antalya'da tekerlekli sandalye dans sporu Türkiye şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonasına katılan sporculara trafikte bilinçlendirmeyi artırmak amacıyla trafik eğitimi verildi.

Sporculara verilen eğitimde, karşıdan karşıya geçiş kuralları, yaya halinde cep telefonu kullanmama ve araç içerisindeki seyahatlerinde emniyet kemeri kullanmaları konularında bilgilendirme yapıldı. 'Yaya geçidi kırmızı çizgimizdir' mottosundan hareketle kampanya tanıtımı anlatılarak ilgili tişört, şapka ve kırmızı düdüklerin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Öte yandan, kullandığı motosiklet ile karıştığı trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan bir sporcunun motosiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları ve kendi güvenliklerini düşünerek hareket etmeleri gerektiği konusundaki anlatımlarıyla ilgili olarak 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında da bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Tekerlekli sandalye dans sporu şampiyonasına katılan sporculara trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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