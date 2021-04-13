Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre'ye 8-3, Estonya'ya 5-2 mağlup oldu.

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Tekerlekli Sandalye Curling B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre'ye 8-3, Estonya'ya 5-2 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Lohja kentinde 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 4. gününde milli takım, İsviçre ve Estonya ile karşılaştı.

Mililer, İsviçre'ye 8-3, Estonya'ya 5-2 yenildi.

Şampiyonada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan ve yarı finale çıkma şansı kalmayan Türkiye, organizasyonun son gününde yarın Çekya ve Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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