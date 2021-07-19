TEK TEK BAYRAMLAŞTI
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TEK TEK BAYRAMLAŞTI

TEK TEK BAYRAMLAŞTI
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Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personellerle bayramlaşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Tüm çalışanlarımızla biz büyük aileyiz.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personellerle bayramlaşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Tüm çalışanlarımızla biz büyük aileyiz. Ailelerinizle birlikte güzel, huzurlu, keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

TEK TEK BAYRAMLAŞTI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şantiye alanında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü binasının bahçesinde bu müdürlükte çalışan personellerle bayramlaştı. Arefe günü sabahı personellerin Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Turgut Babaoğlu, tüm çalışanlarla tek tek sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

FEDAKAR VE ÖZVERİLİ

Başkan Babaoğlu, "Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarım gece gündüz, bayram tatil, yağmur çamur kar kış demeden aziz hemşerilerimize hizmet veriyor. Salgın dönemi başta olmak üzere her bir günde döktükleri alın teriyle saygının en büyüğünü hak ediyorlar. Tüm çalışanlarımızla biz büyük aileyiz. Ailelerinizle birlikte güzel, huzurlu, keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum. " diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Babaoğlu kendisine aktarılan sorunların çözümü için çalışma yapacaklarını ifade ederek, personellere kolaylıklar diledi. Başkan Babaoğlu, verdikleri büyük emekler ve özverili çalışmaları nedeniyle her bir temizlik işçisine tek tek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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