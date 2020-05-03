TEİS'ten sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEİS'ten sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine tepki

TEİS'ten sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine tepki
03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:52

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Saydan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Niğde'de yaşanan bıçaklı soygun eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Saydan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede. Eczacı artık can ve mal güvenliğinden endişe ediyor. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı. Nöbetçi eczaneler güvenlik güçleri tarafından herhangi bir önlem alınmadan ülkenin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyorlar."

Eczacılar olarak Türkiye'nin her yerinde kesintisiz ilaç hizmeti ve danışmanlık hizmetinin yanında kamu hizmeti olan ücretsiz maske dağıtımını da yaptıklarını vurgulayan Saydan, "TEİS olarak, eczacılarımız ve çalışanlarımıza yönelik saldırı olaylarını şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasp eden bir suç olup, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması, eczacılara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıların bir an önce durdurulması ve önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün gereken tüm tedbirleri alması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haber
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haber
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Haber
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Gülben Ergen Safiye Soyman
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Milli Konya Instagram
Şu an buradasınız: TEİS'ten sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:35:26. #1.14#
title