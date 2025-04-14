TEİAŞ 435 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? TEİAŞ sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından duyurulan 435 kişilik sürekli işçi alımı, kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği konular arasında yer alıyor. Özellikle istihdam fırsatı arayan vatandaşlar, TEİAŞ'ın yayımladığı personel alımı ilanının başvuru süreci, şartları ve detayları hakkında kapsamlı bilgi edinmek istiyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvuru işlemleri, binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, TEİAŞ 435 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TEİAŞ 435 işçi alımı için hangi şartlar aranıyor, kimler başvuru yapabilir ve başvuru işlemleri nasıl tamamlanacak? İşte, TEİAŞ işçi alımına dair merak edilen başvuru takvimi ve tüm ayrıntılar…

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2025 yılı içerisinde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplamda 435 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve alım koşullarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İş arayan binlerce kişi, "TEİAŞ işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" gibi sorulara yanıt arıyor. Başvuru işlemleri, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuruları ne zaman

TEİAŞ 435 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

TEİAŞ, toplamda 435 kişilik kontenjanın büyük bir kısmını tekniker pozisyonları için ayırdı. Alım yapılacak kadrolar arasında:

340 Elektrik Teknikeri

41 Elektronik Teknikeri

21 İnşaat Teknikeri

10 Harita Teknikeri

4 Sıhhi Tesisat Teknikeri

2 Kaynak Teknikeri

1 Ziraat Teknikeri

Yardımcı hizmetler kapsamında ise:

8 Aşçı

5 Resepsiyon Görevlisi

2 Garson

1 İtfaiyeci

TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları nelerdir

TEİAŞ 435 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Ön lisans mezunu olması (ilgili alana göre),

2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,

18 yaşını tamamlamış olması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

Görev yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması,

Adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor.

TEİAŞ sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır

TEİAŞ 435 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un "esube.iskur.gov.tr" adresinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden "İş Arayan" girişi yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerinden de başvuru desteği alınabilir.

Detaylı ilan metnine TEİAŞ'ın resmi web sitesi ve İŞKUR platformu üzerinden ulaşılabilir.