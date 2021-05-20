Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı
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Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Güncel

Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaralı bulunan ve tedavi edilen caretta caretta denize bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaralı bulunan ve tedavi edilen caretta caretta denize bırakıldı.

Çalış Plajı'nda yumurta bırakan caretta carettanın yaralı olduğunu fark eden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, yuvalamasının ardından caretta carettanın kabuğunda kesik olduğu belirledi.

Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen kaplumbağa, Çalış Plajı'ndan denize bırakıldı. DEKAMER Proje Asistanı ve alan sorumlusu Fatih Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplumbağayı kumsal izleme ve koruma çalışması yaparken bulduklarını anlattı.

Kaplumbağaların yuvalama mevsiminde olduğunu ve tedavi edilen caretta carettanın yaklaşık 15 gün sonra bir yuva daha yapacağını dile getiren Polat, "Caretta carettanın yarası çok derin değildi. Yine yuva yapacağını göz önünde bulundurarak bir gün gözetim altında tutuldu ve yarasına müdahale edildi. Ekip arkadaşlarımla önümüzdeki süreçte de kaplumbağaların izlenmesi ve korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muğla ve ilçelerinde vatandaşların yaralı ya da ölü bir kaplumbağa görmeleri halinde merkezimizi aramalarını istiyoruz." diye konuştu.

DEKAMER Proje Asistanı veteriner hekim Gizem Leyla Çakmak ise 30-35 yaşlarındaki kaplumbağanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı
Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı
Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı
Tedavisi tamamlanan Caretta Caretta denize bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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