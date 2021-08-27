Tecno Mobile yerli üretim Camon 16'yı satışa sundu
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Tecno Mobile yerli üretim Camon 16'yı satışa sundu

Tecno Mobile yerli üretim Camon 16'yı satışa sundu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de üretime haziran ayında başlayan akıllı telefon markası Tecno Mobile, Camon 16'nın yerli üretim ilk modellerini satışa sundu.

Türkiye'de üretime haziran ayında başlayan akıllı telefon markası Tecno Mobile, Camon 16'nın yerli üretim ilk modellerini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ultra keskin ön ve arka kamerasıyla dikkati çeken Camon 16'ya başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın prestijli tüketici elektroniği etkinliklerinden olan IFA'da "Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü alan Camon serisinin üyesi olan Camon 16'nın ilk yerli üretim telefonları Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Sahip olduğu global Ar-Ge gücü ve tasarım ile ileri düzey kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyan Tecno Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim Camon 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip. Tecno Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli Phantom X'i de eylül ayı içinde Türkiye'de piyasa sunmaya hazırlanıyor.

Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC'ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020'de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. Tecno kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, Tecno'nun "Engel Tanıma" marka sloganını ve mükemmellik arayışını da somutlaştırıyor.

Camon 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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