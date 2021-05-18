TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta "19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "kuraklık nedeniyle yaşanan sorunlar", AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler "Gazze'de yaşanan insanlık dramı" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Güler, kürsüye, taktığı Filistin atkısıyla çıkarak, İsrail'in, masum sivilleri katlettiğini, dünyanın, bunu bir savaş filmi gibi izlemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, yaralıları hastaneye taşıyan ambulansları taradığını belirten Güler, "Bu nasıl bir vicdansızlıktır, anlayamıyoruz." dedi.

Birlemiş Milletleri, ikiyüzlü ve tutarsız duruşu nedeniyle kınadığını ifade eden Güler, "Zalimlikler yok olmaya mahkumdur. İnsanlık onuru ve vicdanı eninde sonunda bu siyonist saldırıları yenecektir. Bizim endişemiz ve kaygımız, zulmün artık meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bunlar toplum vicdanında ve mahkemelerde yargılanmazsa, işlenen savaş suçları karşılığını bulmazsa, yeni katliamlara ve adaletsizliklere de yol açacaktır. Başta Batı olmak üzere vicdan sahibi, sağduyulu herkesi, bu haksız ve vahşi uygulamalara karşı duymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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