TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, zincir marketlere karşı küçük esnafın korunmasına dair önerisi ele alındı. Daha sonra HDP'nin Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu köyünde 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili grup önerisi ile CHP'nin Tokat Erbaa'daki altın madenciliğiyle ilgili önerisi görüşüldü.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı