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TBMM Genel Kurulu

AK Parti'nin, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurulun çalışmasına yönelik grup önerisi kabul edildi.

07.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:44
TBMM Genel Kurulu

AK Parti'nin, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurulun çalışmasına yönelik grup önerisi kabul edildi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup önerileri ele alındı.

AK Parti'nin, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi ve teklif üzerindeki görüşmeler tamamlanana kadar çalışılmasına yönelik önerisi görüşüldü.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, kamuoyunun yakından takip ettiğini belirterek, kanun teklifinin gündemin birinci sırasına getirilmesini Genel Kurul takdirine sunduklarını söyledi.

Can, bugün, yarın ve perşembe günü görüşmelere devam etmeyi planladıklarını, teklifin bitmemesi halinde Genel Kurulun 10 Nisan Cuma günü saat 14.00'te toplanmasını önerdiklerini bildirdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, infaz düzenlemesinin uzun süredir tartışıldığını, çok büyük adaletsizlik ve eşitsizlikleri barındırdığını iddia etti.

Oluç, cezaevlerinde, Türkiye tarihinin en büyük doluluk oranına ulaşıldığını, mücbir sebep koronavirüs salgını nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Oluç, sağlıklı bir şekilde cezaevinden çıkılması için cumartesi ve pazar da çalışabileceklerini dile getirerek, "İnfaz yasasındaki bu değişiklik, iktidarın cezaevindeki kendi yandaşlarına af getirme yasasıdır. En olumlu şekilde herkesin, tutuklu ve hükümlülerin faydalanabilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

-"Kolaycılık"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Oluç'un, "kendi yandaşları için yapmak" şeklindeki ifadesini reddettiklerini belirterek, bunun herkesin huzurunda, aleni bir şekilde yapıldığını, hangi suçlar için olduğu netken "yandaş" diye tanımlamayı, kolaycılık olarak gördüğünü kaydeti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, grubunun, 2011'den beri cezaevlerini gezdiğini, kendisinin de bunlara katıldığını, infaz rejimindeki bir sorunu ve buna müdahale edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel, "Dışarı çıkmayı bekleyenlerin ailelerinin CHP'den endişesi olmasın. Ama hiç içeri girmemesi gerekenlerin ya da bir an önce çıkması gerekip de bu kanun kapsamına alınmayan kişilerin, düşünce suçlularının, gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve düşünce suçundan içeride olanların da yakınları mücadelemizden endişe etmesin." diye konuştu.

Devlete karşı silah alanlar, kendine emanet edilen tankla, uçakla Meclise saldıranlar için konuşmadığını belirten Özel, teklifi olumlu ancak yetersiz bulduklarını, vicdanları yaralamayacak bir metne katkı sağlayacakların dile getirdi.

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun 10 Nisan'a kadar çalışmasına yönelik grup önerisi kabul edildi.

-Sağlık çalışanlarına yönelik hazırlık

CHP'nin, koronavirüsün iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkileri, İYİ Parti'nin kapatılan kamu hastanelerinin yeniden açılması, HDP'nin, koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin sorunlarına yönelik araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine dair grup önerileri ise kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi üzerine söz alarak, bu teklifi verdiği günden bugüne 20 bin, son 7 yılda ise 90 bin sağlıkçının şiddete uğradığını, 9 doktorun katledildiğini savundu. Şeker, "Halk için mücadele veren sağlıkçılarımıza bir moral desteği sağlayalım." dedi.

Teklife ilişkin yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bundan büyük jest, moral olmayacağını, bunun, sağlık çalışanlarını tüm Meclis olarak alkışlama fırsatı olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu teklifin ertelenmeden, yarın gündeme alınabileceğini belirterek, "sağlıkta şiddet yasasına" destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hekime karşı şiddeti kabul edemeyeceklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve önemli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talepleri olduğunu aktardı.

Zengin, Koca'nın talepleri arasında "performans sistemiyle çalışıldığı için en yüksek tavandan ödeme yapılması", "şiddetle alakalı kanunun çıkarılması" olduğunu anlatarak, "Bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. Fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz. Bütün siyasi partilerin ortak katılımı olsun istiyoruz. Gün içerisinde hazırlığımızı bütün gruplarla paylaştık. Bu manada bu hafta içerisinde bir an evvel çıkaralım istiyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu teklifi gündeme almamanın, çıkmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayarak, siyasi parti gruplarıyla birlikte belli bir mesafe alınıp sonuca varılacağını söyledi.

Özel ise konuya ilişkin AK Parti'nin kanun teklifi hazırlığının, Koca'nın talebinin yüzde 20'sini bile karşılamadığını dile getirerek konuya ilişkin iki çalışmanın birleştirilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin İçtüzük'ün 37. maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge kabul edilmedi.

Kaynak: AA

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