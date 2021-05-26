TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı
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TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2020 Yılı Raporu'nu onayladı.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2020 Yılı Raporu'nu onayladı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyonu, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve diğer kamu denetçilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, KDK'nin 2020 Yılı Raporu ele alındı.

Yapılan müzakereler sonrasında rapor oylanarak kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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