TBMM'de İki Araştırma Komisyonunun Başkanı Belli Oldu

TBMM'de uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, bağcılık ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına da AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen getirildi.

TBMM Genel Kurulu, siyasi partiler arasında sağlanan mutabakat sonucu, uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını 2 Kasım 2017'de kabul etmişti.

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre, Komisyon Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Başkanvekili AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli oldu. AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç sözcü, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da katip üye olarak divanda yer aldı.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla 7 Kasım 2017'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlık Divanı da belirlendi. Buna göre komisyon başkanlığına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen seçildi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan Başkanvekili, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat sözcü, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu da katip üye oldu.

Komisyonlar, 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek, gerekirse çalışmalarını bir ay uzatabilecek.