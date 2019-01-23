TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde ve Üçüncü Bin Yılın Başında Yeni Bir...

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: "21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve üçüncü bin yılın başında yeni bir dünyanın uluslararası siyaset, ekonomi, yeni anlayışların geçerli olacağı bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa Şentop, "21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve üçüncü bin yılın başında yeni bir dünyanın uluslararası siyaset, ekonomi, yeni anlayışların geçerli olacağı bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Çevre ve Doğal Kaynaklar Daimi Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde "Ormanların Doğal Zenginliğinin Korunması ve Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı Mevzuat ve Uygulamalar Çalıştayı" düzenlendi. TBMM Tören Salonu'ndaki çalıştayda konuşan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 20. yüzyılın siyaset, ekonomi kuruluşlarının miladını tamamladığını belirterek, "Yaşadığımız dünyada siyasi, askeri, ekonomik alandaki sıkıntılar 20. yüzyılın dünyasının perspektiflerinin sona erdiğini göstermektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve üçüncü bin yılın başında yeni bir dünyanın uluslararası siyaset, ekonomi, yeni anlayışların geçerli olacağı bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz" diye konuştu.

TÜRKPA'nın aile meclisi olduğunu söyleyen Şentop, "TÜRKPA'yı başka uluslararası kuruluşlarla bir tutmuyoruz, TÜRKPA bizim kendi öz meclisimizdir. TÜRKPA'nın başarısı bizim başarımızdır ve Avrasya'nın barışına ve geleceğine önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Poşetlerle ilgili yasal düzenleme yaptıklarını hatırlatan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, "Plastik tüketimini azaltmak için yasal düzenleme yaptık. Şu anda plastik poşetler marketlerde 25 kuruş karşılığında veriliyor. 25 kuruşun 15 kuruşunu bakanlık, 10 kuruşunu da marketler alıyor. Bu 15 kuruşla, burada biriken paralarla Sıfır Atık Projesi'ne destek verilecek, belediyelerin çevresel sorunlarının çözümünde oluşturdukları alt yapı ve üst yapı yatırımlarına kaynak aktarılacak" şeklinde konuştu.

Çalıştayda Şentop ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov birbirlerine plaket takdim ettiler.

Kaynak: İHA