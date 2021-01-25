TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti

25.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:44
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul ettiTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti. Şentop, "Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı kökenden, aynı kültürden, aynı dilden insanları bir araya getirmek  için TÜRKSOY'un yaptığı faaliyetler çok kıymetli" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u Meclis'teki makamında kabul etti. Kabulde Şentop'a, Kaseinov tarafından 'Abay Kunanbay Madalyası' takdim edildi. Şentop, TÜRKSOY'un yaptığı faaliyetlerden bahsederek, "1993'te kurulmasından bu yana kadar başta Türk kültürüne hizmet etmek; ama bununla beraber Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı kökenden, aynı kültürden, aynı dilden insanları bir araya getirmek ve irtibatlarını sağlamak için TÜRKSOY'un yaptığı faaliyetler çok kıymetli. Bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde devamını bundan sonra da diliyorum" dedi.

2020'nin, ünlü Kazak aydını, bilim, kültür, felsefe ve eğitim insanı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175'inci yılı nedeniyle 'Abay Kunanbay Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Şentop, "Bununla ilgili birçok çalışma, faaliyet yapılacak; çok isabetli bir karar. Kazak kültürü bakımından bilhassa çok önemli bir isim. O bir elçi olacak eserleriyle inşallah, Türk dünyasında onu tanımak için bu yıl çok daha geniş kapsamlı faaliyetler ve birçok faaliyetler düzenlenecek. O vesileyle ben sizi bu karardan dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaseinov, TÜRSOY'a üye ülkeler için Türk dünyasının sanatçılarının, edebiyatçılarının için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, "Türk topluluklar var her yerde, onlara da ilgi göstermemiz lazım. Türkiye'nin makamları bize çok destek veriyor. Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanı, tabii ki milletvekilleri, dostluk grupları tüm bizim toplantılarımıza, konferanslarımıza iyi niyetle katılıyor, onun için onlara da teşekkürlerimizi iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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