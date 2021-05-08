TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi tebriği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu müstesna gecede aziz milletimiz ve bütün insanlık için sağlık ve afiyet diliyorum; Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden