TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi tebriği
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TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi tebriği

TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi tebriği
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu müstesna gecede aziz milletimiz ve bütün insanlık için sağlık ve afiyet diliyorum; Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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