TBB'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması Açıklaması

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Uluslararası standartların Türkiye'de hayata geçirilmesi ve uygulanması, başta AİHM olmak üzere insan hakları mekanizmalarının kararlarının bağlayıcılığının amasız ve fakatsız kabulü, Türkiye Barolar Birliği'nin insan haklarının evrenselliği ilkesinin hayata geçirilmesi için olmazsa olmaz hedefleridir." ifadesi kullanıldı.

TBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilan edildiği 10 Aralık'ın insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olduğu ve bu yıl 73'üncü kez Dünya İnsan Hakları Günü olarak anıldığı belirtildi.

Uluslararası insan hakları standartlarının Türkiye'de hayata geçirilmesinin TBB'nin hedefleri arasında olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası standartların Türkiye'de hayata geçirilmesi ve uygulanması, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere insan hakları mekanizmalarının kararlarının bağlayıcılığının amasız ve fakatsız kabulü, Türkiye Barolar Birliğinin insan haklarının evrenselliği ilkesinin hayata geçirilmesi için olmazsa olmaz olarak gördüğü hedefleridir. Dünyanın en büyük hukuk örgütlerinden biri olan Türkiye Barolar Birliği, insanlığın ortak değeri olan hak ve özgürlükleri savunmak için baskıcı yönetim anlayışlarının karşısında demokrasiyi ve insan haklarını en güçlü şekilde savunmaya devam edecektir."

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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